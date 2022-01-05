Блинкен заявил о поддержке Украины и нормандского формата

Для урегулирования ситуации вокруг Украины и Вашингтон, и Берлин предпочитают путь дипломатии и деэскалации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок 5 января.

"Наши страны непоколебимы в нашей поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины", – подчеркнул Блинкен.

Он обозначил намерение проверить "готовность России идти этим путем" на следующей неделе, когда намечены переговоры в рамках диалога по стратегической стабильности между США и РФ, а также на заседаниях Совета Россия – НАТО и ОБСЕ.

По словам госсекретаря, на этих встречах стороны поднимут некоторые вопросы, вызывающие у них обеспокоенность. "Если мы хотим добиться прогресса, это будет очень сложно сделать перед лицом продолжающейся эскалации со стороны РФ, наращивания ею сил, ее риторики", – сказал Блинкен.

Он также заявил, что США решительно поддерживают работу ФРГ и Франции в нормандском формате и будут содействовать ей в предстоящие месяцы, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь американского Белого дома Джен Псаки сообщила, какие вопросы будут поднимать США на предстоящих переговорах с Россией. Это, в частности, вопросы вторжения в соседние страны, применение химоружия за пределами страны. Псаки пообещала, что переговоры будут прагматичными и нацеленными на результат, передает телеканал "Россия 24".