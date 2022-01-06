Толпы мародеров разгромили центр Алма-Аты

Жители захваченной Алма-Аты делятся в соцсетях кадрами погромов. Мародеры безнаказанно бьют витрины магазинов, а затем выносят награбленное из торговых центров.

Местные жители пишут, что не понимают кто эти люди и откуда они. Знакомых среди протестующих практически ни у кого нет. Пользователи интернета считают, что погромщики – это приезжие из сельских районов, которых организованно завезли в города для организации массовых беспорядков, передает телеканал "Россия 24".

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков пострадали более 1 тысячи человек, более 400 из них находятся в больницах. В полиции Алта-Аты также заявили, что сотрудники правоохранительных органов уничтожили несколько десятков протестующих. Сейчас идет идентификация их личностей.

В республике введен режим ЧС. Страны ОДКБ уже направили своих военнослужащих для оказания миротворческой помощи властям Казахстана.