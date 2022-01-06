В Общественной палате предложили создать реестр педофилов

В Общественной палате предложили создать реестр лиц, которые обвинялись в педофилии, но в данный момент находятся на свободе. С такой инициативой выступил первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Согласно предложению Малькевича, такие списки должны публиковаться на официальных сайтах российских городов и регионов. По его словам, нужно, чтобы "в каждом регионе, в каждом городе они были публичными", но без адресов, где проживают попавшие в реестр граждане.

Благодаря таким спискам граждане смогут узнать, что в их населенном пункте "условно, есть пять педофилов с фотографиями, именами, фамилиями, и они находятся на свободе". Это заставит людей быть бдительными. При этом, как подчеркнул Малькевич в интервью ТАСС, здесь нет нарушения неприкосновенности персональных данных.

Помимо этого, Малькевич поддержал предложение депутата Госдумы Анны Кузнецовой о пожизненном административном надзоре за педофилами. Она также предложила исключить возможность для педофилов освободиться условно-досрочно из мест заключения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата сделает все возможное, чтобы в январе был принят закон о пожизненном тюремном сроке для педофилов. В Telegram председатель ГД написал, что педофилы-рецидивисты должны отбывать наказание в максимально суровых условиях – "на северных территориях, рудниках".

"Вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН", – добавил Володин.

Законодатели и общественники таким образом отреагировали на убийство ребенка в Костроме. Там 4 января пропала пятилетняя девочка. Впоследствии тело ребенка обнаружили в одном из местных общежитий. Как выяснилось, девочку похитили двое мужчин. Они признались в содеянном. По данным следствия, один из них ранее отбывал тюремный срок за преступление против половой неприкосновенности и распространение детской порнографии.