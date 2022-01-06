МИД открыл горячую линию для помощи россиянам в Казахстане

МИД РФ рекомендовал россиянам, находящимся в Казахстане, соблюдать меры повышенной безопасности, а также открыл горячую линию для помощи соотечественникам. Об этом говорится в telegram-канале департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства.

"Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку", – сказано в сообщении ДСКЦ.

Россиян призвали избегать мест, где проходят демонстрации и возможны беспорядки. По возможности следует укрыться в домах или гостиницах, запастись продуктами и товарами первой необходимости.

За поддержкой российские граждане могут обратиться в ДСКЦ по электронной почте dskc@mid.ru или по телефону +7(495) 695-45-45.

В МИДе отмечают, что власти Казахстана принимают меры для стабилизации обстановки, но в ряде городов ситуация остается напряженной.

Уличные протесты, связанные с повышением цен на газ в Казахстане, переросли в беспорядки, погромы и столкновения с правоохранителями. Беспорядки наблюдаются в разных городах, на улицах действуют уже не протестующие граждане, а вооруженные бандформирования и мародеры. Силовики применили бронетехнику, чтобы освободить от радикалов центр города.