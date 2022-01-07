Ситуация в Казахстане: как отреагировали в Белоруссии, Китае и ЕС

Североатлантический альянс "серьезно обеспокоен" ситуацией в Казахстане. Об этом сегодня заявил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. Он призвал все стороны воздерживаться от насилия и начать диалог.

Беспорядки в Казахстане – это попытка атаковать постсоветские республики по периметру России, заявил Александр Лукашенко. После рождественской службы в одной из церквей Минска президент Белоруссии дал оценку событиям в Казахстане.

"Это была и есть попытка иностранного вмешательства. Сейчас надо разобраться, кто за этим стоит, за этими бандитами. Все там уже идет на спад, потому что направление вот этого контингента нашего туда, вместе с Россией, подключатся и другие государства ОДКБ все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки", – сказал Лукашенко.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня направил президенту Казахстана соболезнования из-за гибели людей во время беспорядков. Лидер Китая подчеркнул, что Пекин решительно выступает против внешних сил, которые организуют цветную революцию или подрывают дружбу между двумя странами.

Министерство иностранных дел Китая добавило, что Пекин готов сделать все возможное, чтобы помочь Казахстану.

"Мы поддерживаем все усилия властей Казахстана, направленные на скорейшее прекращение хаоса, и решительно выступаем против того, чтобы внешние силы провоцировали социальные беспорядки и разжигали насилие в Казахстане. Как братский сосед и постоянный стратегический партнер, Китай готов предоставить Казахстану любую необходимую помощь", – сообщил Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР.

Соболезнования Казахстану сегодня официально выразила и Шанхайская организация сотрудничества. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что стабильность и общественное согласие в Казахстане – это ключевой фактор мира и безопасности в регионе. Шанхайская организация сотрудничества рассчитывает, что обстановка в Казахстане стабилизируется, причем права и интересы многоконфессионального казахстанского народа будут учтены.

К соблюдению прав казахстанцев сегодня призвал и глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он по телефону обсудил ситуацию с министром иностранных дел Казахстана. По словам Борреля, Евросоюз готов поддержать деэскалацию в Казахстане и будет внимательно следить за развитием событий в стране.

"Я обсудил ситуацию в Казахстане с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. Я выразил готовность Евросоюза поддержать деэксалацию и возвращение к стабильности. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией. Важно, чтобы права и безопасности граждан были гарантированы", – заявил Жозеп Боррель.

О правах граждан Казахстана на совместной пресс-конференции говорили председатель Европейской комиссии и президент Франции.

"Я слежу за ситуацией в Казахстане с большой тревогой. Права и безопасность граждан имеют первостепенное значение и должны быть гарантированы. И я призываю положить конец насилию и действующим ограничениям. Европейский союз готов оказать посильную помощь", – сказала Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии.

"Я полностью согласен с тем, что только что сказала госпожа председатель, мы оба обеспокоены и чрезвычайно внимательно следим за происходящим. Мы призвали к деэскалации", – поддержал Эммануэль Макрон, президент Франции.

Вместе с тем глава Еврокомиссии отказалась ответить на вопрос о том, как она оценивает размещение миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Зато на эту тему высказалось правительство Германии.

"Что касается размещения сил ОДКБ и роли России, мы можем сказать, что приняли к сведению соответствующие сообщения. Мы надеемся, что все участники осознают свою ответственность. Мы убеждены в том, что насилие никогда не может быть адекватным ответом", – высказался Кристиан Хоффман, официальный представитель правительства Германии.

Министерство иностранных дел Германии призвало военнослужащих соблюдать права человека, а власти Казахстана – обеспечить защиту гражданского населения.