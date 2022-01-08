РФ надеется, что США не станут оспаривать право Казахстана на помощь ОДКБ

Что касается роли Вашингтона, Россия надеется, что никто не будет ставить под сомнение право Казахстана на применение статьи 4 Устава ОДКБ. "Она была задействована для обеспечения правопорядка в союзной республике", – заявил посол России в США Анатолий Антонов журналу Newsweek. Тезисы его речи приводит наше диппредставительство на своей странице в "Твиттер".

Дипломат добавил, что Россия рассматривает насильственные события в Казахстане как направленные на подрыв его безопасности. "Мы будем содействовать усилиям по восстановлению нормальной жизни", – сказал он.

Также, по его словам, озабоченность вызывает распространение радикальной религиозной идеологии в Центральной Азии. Это происходит из-за дестабилизации на Ближнем Востоке и в Афганистане, вызванной военным вмешательством Запада.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Они крайне быстро распространились. Началось мародерство и нападения на государственные учреждения. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января.

Задержаны почти четыре тысячи активных участников беспорядков. В городах действует комендантский час, продолжаются поиски вооруженных провокаторов. Ущерб от столкновений предварительно оценен в 200 миллионов долларов.

Президент страны выступил с обращением, в котором заявил, что атаку организовали "спящие" ячейки радикалов при активной поддержке извне. В нападении только на Алма-Ату участвовали порядка 20 тысяч боевиков. Никаких переговоров с террористами не будет.

Кстати, обеспокоенность отданным приказом стрелять на поражение по боевикам уже выразили США. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что США призывают "проявлять сдержанность". А базирующаяся в Нью-Йорке организация Human Rights Watch распространила заявление, в котором назвала нелегитимным отданный казахстанским военным приказ вести огонь на поражение, сообщает ТАСС.