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09 января 2022 07:41

Казахстан пытались нелегально покинуть около 300 человек

Исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что сотрудниками правоохранительных органов республики задержаны около 300 человек, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.

Нарушители предпринимали попытку покинуть страну как пешком, так и на автомобильном транспорте. У задержанных было изъято огнестрельное оружие, похищенные ранее материальные ценности, а также крупные суммы в казахстанской и иностранной валюте, передает ТАСС.

По словам Ерлана Тургумбаева, 6 и 7 января в городах Тараз и Талдыкорган были предприняты неоднократные попытки вооруженного захвата следственных изоляторов, где содержатся особо опасные преступники. Все они были отражены полицейскими. Также в разных областях республики были осуществлены многочисленные нападения на территориальные департаменты полиции, войсковые части и блокпосты с целью хищения оружия, боеприпасов и боевой техники.

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