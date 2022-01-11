Кто нагревает руки на кризисе в Казахстане

Нюансы зарубежного вмешательства в дела Казахстана – тема для отдельного обстоятельного разговора, заявил Владимир Путин на саммите ОДКБ. Делать выводы, конечно, пока рано. Но можно, по крайней мере, перечислить крупных игроков, чьи интересы хорошо известны.

Вот, скажем, повышенное внимание Турции – регулярно привлекают внушительные нефтяные запасы Мангистауской области: три миллиарда разведанных тонн. А ведь именно там, на казахстанском юго-западе, прошли акции, в том числе, под провокационными лозунгами о тюркской автономии. Или даже под сепаратистскими – об отделении.

Что касается восточных регионов – здесь, по словам экспертов-международников, вероятны бенефициары в лице коллективного Запада. Особенно транснациональных корпораций Евросоюза, которые недовольны транзитом китайских товаров в ЕС через Казахстан. То есть, возможно, хотели бы лишить Поднебесную центральноазиатского канала поставок.

Ну и ещё один немаловажный объект геоэкономического торга – богатейшие в мире урановые месторождения. С недавних пор иностранцам запрещено разрабатывать их самостоятельно, без участия казахстанских госструктур. Что, например, заставило одно из французских предприятий образовать совместный бизнес с "Казатомпромом". Парижу такое, разумеется, невыгодно. А кому ещё? Тут ведь и британцы вполне могли попытаться разыграть урановую карту?

"Еллоукейк" – порошок уранового концентрата. Из него делают топливо для АЭС; а еще – это название британской фирмы, которая покупает уран в республике и продает его по всему миру.

"Упала стоимость урана, упали акции компании. Падение произошло осенью 2021 года, этим воспользовалась казахская компания "Казатомпром", которая вместе с эмиратской компанией по 10-летнему соглашению выкупила часть проданного урана и собиралась его реализовать на рынке, фактически покусилась на кусок британского пирога", – поясняет Андрей Прокаев, специальный корреспондент РИА ФАН.

Писали, что "Еллоукейк" уже готовы купить конкуренты. Но тут начинаются события в Казахстане. Для кого – трагичные, а для кого – дающие шанс заработать.

"В день начала протестов оборот компании "Еллоукейк", который находился на сравнительно небольшом уровне, если не изменяет память, 200-300 млн оборот суточный составлял, он подскакивает до миллиарда единовременно", – отмечает администратор аналитического Telegram-канала "Рыбарь".

Не ураном единым – нефтяники из "Шелл", имеющие активы в Казахстане, тоже подзаработали во время роста акций.

У Британии есть повод укрепить влияние в стране. Добытые и произведенные цветные металлы, химикаты, оборудование скупает королевство для своих нужд. О чем в интервью местному "Форбсу" говорил министр торговли Англии.

"Очень давно работают в Казахстане, рады сотрудничеству, поскольку страна производит все необходимые ресурсы для зеленого перехода. Зеленый переход – это фактически сейчас одна из главных тем в Европе, и зеленый переход дает заработать очень многим компаниям и корпорациям", – отмечает Андрей Прокаев, специальный корреспондент РИА ФАН.

Вслед за влиянием финансовым растут попытки влияния политического. По словам экспертов, в Казахстане действуют больше 80 британских НКО, которые прикрываются поддержкой гражданского общества, а по факту обслуживают иностранные интересы.

"Через Казахстан идет значительная часть маршрутов китайского "Шелкового пути". Сухопутный маршрут между Китаем и Европой, которая делает Китай менее зависимым от морских транзитов, которые контролируют США. Британцы недавно вошли в AUKUS – антикитайский альянс, британцы видят противостояние Китаю, как окошко к глобальному могуществу. Да, это идет противостояние при стяжке с США", – уверен Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ.

Связи – крепкие, особенно информационные. Подконтрольные Британии и США СМИ начинают протаскивать мысль о сомнительных действиях местных властей.

"Основной тренд такой: ОДКБ незаконно вошла в Казахстан, ОДКБ фактически инструмент российской оккупации Казахстана. Пока так, будут другие картинки – будут другие нарративы", – считает Геворг Мирзаян.

И пока в Британии подсчитывают прибыль и планируют очередные информационные вбросы, в Казахстане отмечают: ущерб от беспорядков в стране превысил два миллиарда долларов.