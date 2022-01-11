ВОЗ прогнозирует заражение более половины Европы в ближайшие недели

Ученые прогнозируют массовое заражение европейцев новым штаммом коронавируса в ближайшие месяцы. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил во вторник, что свыше 50 процентов населения Европы инфицируются "омикроном" в течение шести-восьми недель. Прогноз распространения COVID-19 сделан на основе исследования Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.

По данным ВОЗ, "омикрон" распространяется в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии. Он становится доминирующим в Западной Европе и сейчас пришел на Балканы, пишет РИА Новости.

ВОЗ выяснила, что темпы роста заражения "омикроном" значительно превышают скорость распространения "дельты". Этот показатель уже стабилизировался во многих странах.

ВОЗ проведет исследования чтобы узнать эффективность вакцин против "омикрон"-штамма. Организация ожидает эти данные в течение ближайшей недели.

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