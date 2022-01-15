Цунами COVID-19: ученые выяснили новые факты о вирусе

Европейский континент, в том числе и Россия, готовится к коронавирусному "шторму". Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил о доминировании "омикрона" в столице. А в ближайшее время прирост новых случаев инфекции может перевалить за 7 тысяч.

"Омикрон" очень быстро распространяется по планете. В Германии побит суточный рекорд по количеству инфицированных, в Нидерландах более 33 тысяч заболевших в сутки. Вспышки "омикрона" захлестнули Австрию. Рекордное число случаев COVID-19 зафиксировано во Франции. Несмотря на высокий уровень вакцинации, многие европейские страны снова ввели ограничения. Эксперты ВОЗ считают, что в ближайшие недели "омикроном" заразится половина населения Европы.

В то же время ученые продолжают изучать коронавирус. На этой неделе появились новые данные о его выживаемости в окружающей среде. Оказалось, что вирионы гибнут в воздухе за считанные секунды! Но при каких условиях?

Важные исследования для понимания того, как вирус ведет себя в окружающей среде, провели исследователи из Бристольского университета. Однако, далеко не все результаты применимы в отношении омикрона.

До сих пор ученые делали выводы о выживаемости вирусных частиц, выделяемых при кашле и чихании, на основании наблюдений, сделанных с помощью герметичных сосудов. Так специалисты пришли к выводу, что вирус может жить в воздухе до трех часов.

Однако в реальных условиях вирионы ведут себя не совсем так, как в лаборатории. Вирусологи выяснили, что на открытом воздухе они стремительно теряет свою заразность. При небольшой влажности спустя всего 10 секунд она снижается на 50%. Через пять минут падает еще почти на 20%, а спустя 20 минут снижение уровня контагиозности достигает 90 процентов!

Во время экспериментов ученые строго контролировали температуру, влажность и интенсивность ультрафиолетового излучения в окружающей среде. Покинув относительно влажные и богатые углекислым газом легкие человека, вирусные частицы теряют влагу и высыхают, что подрывает способность вируса заражать клетки человека.

Наблюдаемые эффекты оказались справедливы для трех вариантов Sars-CoV-2, включая штамм "альфа". Но вот, видимо, для "омикрона" потребуются дополнительные исследования. Пока этот штамм проявляет сверхзаразность.

"До эры коронавируса самыми заразными заболеваниями были корь на первом месте, а на втором месте ветряная оспа. Дельта-штамм вклинился между ветряной оспой и корью, то есть он обошел по заразности ветряную оспу, но остановился перед корью. А "омикрон" уже переплюнул, перепрыгнул по заразности через корь. То есть это самое заразное заболевание из того, что мы до сих пор знали", – говорит Владимир Болибок, врач иммунолог-аллерголог.

С другой стороны, результаты исследований в очередной раз подчеркивают важность социального дистанцирования и ношения маски в общественных местах: в транспорте, магазинах.

"Для того, чтобы защититься от "омикрона", маску, а желательно сертифицированный респиратор, нужно надевать уже дома, прямо не выходя за дверь, и дальше вы выходите в маске и эту маску не снимаете до тех пор, пока не вернетесь домой. Потому что где бы не находились, вы подвергаетесь угрозе заражения", – объясняет Владимир Болибок, врач иммунолог-аллерголог.

Поэтому важно сделать прививку. Возможно, она не даст стопроцентной гарантии от заражения, но, по крайней мере, позволит перенести болезнь в более легкой форме.