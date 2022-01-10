ВОЗ: конец близок

Следующие по крайней мере три месяца в мире будут сложными из-за распространения штамма "омикрон", предрекает спецпредставитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро. Вместе с тем он считает, что конец близок.

Эксперт не исключает, что, помимо "омикрона", могут появиться и другие варианты, так как коронавирус пока продолжает развиваться. Однако, по прогнозам Набарро, сложности будут наблюдаться лишь в ближайшие три месяца, поэтому вряд ли стоит ожидать введения серьезных ограничений.

Представитель ВОЗ отметил также, что службы здравоохранения государств Западной Европы справляются с затруднениями, вызванными наплывом пациентов с ковидом. Однако медучреждения в ряде других стран мира уже перегружены, пишет "Интерфакс".

Ранее технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе заявила, что на штамме "омикрон" пандемия коронавируса может закончиться.

Профессор Тартуского университета (Эстония) Ирья Лутсар также считает, что, хотя пандемия коронавируса продолжается, инфекция начинает ослабевать, на что указывает появление штамма "омикрон".

За весь период пандемии в мире было выявлено более 307,9 миллиона случаев заражения и более 5,5 миллиона человек умерли от последствий COVID-19.

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