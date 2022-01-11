Захарова о "яйцах" Сикорского: жертва гендерной концепции

В ответ на угрозу "получить по яйцам" от польского депутата Европарламента Радослава Сикорского официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что слово "Россия" – женского рода. В своем Telegram-канале​​​ Захарова напомнила, что такова была реакция Сикорского на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о превращении НАТО в геополитический проект по освоению территории, ставшей бесхозной после распада Варшавского договора.

Сикорский отверг свою принадлежность к "осиротевшим территориям", назвал Россию "серийным насильником" и пригрозил "дать по яйцам". Он написал в Twitter, что использует "понятный России язык".

Захарова добавила, что Сикорский явно стал жертвой концепции гендерного разнообразия.