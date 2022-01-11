Москва "разжевала" Вашингтону свои предложения

Россия в Женеве "разжевала" США предложения безопасности, чтобы исключить недопонимания. Об этом рассказал источник в кругах, близких к переговорам.

США пообещали предоставить России письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе, сообщает РИА Новости. В то же время Москва дала понять, что ей нужен конкретный ответ на озабоченности в контексте нерасширения НАТО.

Ранее в Женеве состоялись консультации между Москвой и Вашингтоном. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел дала оценку заявлениям Белого дома, сделанным после. По ее словам, они вызывают сочувствие.