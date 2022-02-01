США получили от России ответ на предложения по гарантиям безопасности

США получили ответ России на предложения по гарантиям безопасности. Это подтвердил представитель Госдепа. Содержание документа не раскрывают.

Однако ранее глава МИД России заявил, что предложения американцев "наводят тень на плетень", то есть ясности они не добавили. При этом рациональные зёрна, как отметил Сергей Лавров, есть.

Тем временем Штаты продолжают нагнетать обстановку вокруг Украины. Пресс-секретарь Пентагона заявил, что американцы могут перебросить туда войска. Решение пока ещё не принято. Зато Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину.

Готовятся и в Европе. Так, Словакия в случае необходимости позволит НАТО усилить присутствие на своей восточной границе.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, заседание Совбеза ООН по Украине стало примером "мегафонной дипломатии". Штаты сами нагнетают истерию, и это заседание – тому пример.

Так, перемещение российских войск по собственной территории выдаётся якобы за планирование военной акции. Хотя никаких доказательств Запад не приводит. Василий Небензя даже покинул зал в разгар заседания, аккурат перед выступлением представителя Украины. Но призвал не воспринимать это как демарш. Всему виной стала запланированная встреча с генсеком ООН.