Захарова назвала неприемлемыми высказывания Умарова

Любые националистические и ксенофобские высказывания неприемлемы – такова принципиальная позиция МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, выступая на брифинге, дала оценку русофобским цитатам нового министра информации и общественного развития в казахском кабмине Аскара Умарова.

Умаров известен призывами не праздновать День Победы, называя Великую Отечественную "чужой войной, в которую втянули Казахстан". В соцсетях под ником TurkMedia Умаров называл Россию "рашкой", а русских – "русней". Русскоязычное население Казахстана удостоилось от него эпитета " навязанной диаспоры" и т д. Накануне Глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался от поддержки контактов с Умаровым.

Захарова подчеркнула, что выбор кандидатур на должность министров – суверенное дело Казахстана. Сам Умаров заявил, что на предыдущих должностях старался вести "плодотворную работу с российскими партнерами".