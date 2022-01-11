"Омикрон" не легче "дельты"? России грозят шестизначные числа

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко не согласен с утверждениями о том, что штамм "омикрон" вызывает менее тяжелое течение COVID-19, чем штамм "дельта". "Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает где-то не столь тяжелое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так", – заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 11 января. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим.

По словам Мурашко, мировая статистика свидетельствует о том, что реанимационные отделения в ковидных госпиталях, а также койки в терапевтических отделениях заполнены.

Как отметил министр, Россия в настоящее время находится в переломной точке по вопросу о том, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом. По его данным, уже сейчас в стране госпитализированы 114 тысяч пациентов с COVID-19, из них 16 тысяч находятся в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава указал, что препятствий для повышения охвата вакцинацией от коронавируса нет, вакцин достаточно. В новогодние праздники привились и ревакцинировались 759 тысяч человек, однако до этого их число было в разы больше. Ревакцинацию прошли почти 11 миллионов россиян, 53% россиян старше 60 лет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на заседании, что в России отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Так, в 35 регионах показатель выявляемых новых случаев заражения превышает среднероссийский. "Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе", – добавили Попова.

Вместе с тем, по ее данным, в РФ показатель заболеваемости за первую неделю нового года снизился примерно на 19%. За этот период в стране зарегистрировано в общей сложности 112 тысяч 6 случаев заболевания. Показатель составляет 76,33 на 100 тысяч населения, что на 19,4% ниже, чем на финальной неделе ушедшего года.

Попова проинформировала, что за время новогодних праздников число случаев заражения штаммом "омикрон" в России выросло втрое – до 305. Случаи завоза этого штамма зарегистрированы из 25 стран, в лидерах здесь ЮАР, ОАЭ, Танзания, Великобритания, Турция.

Она отметила, что человек с "омикроном" может распространять вирус на вторые сутки после заражения, хотя симптомы болезни проявляются обычно на третий-пятый день. Специалист предупредила: работодатели не должны допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ.

Глава Роспотребнадзора привела неблагоприятный вариант прогноза ситуации с распространением инфекции: суточное число вновь выявленных случаев заражения может достигнуть шестизначных чисел.