Части мужа рядом с продуктами: что ждет Марину Кохал

Наркотики оказались ни при чем. В Санкт-Петербурге завершено расследование жуткой и загадочной смерти рэпера Энди Картрайта. Следствие пришло к выводу, что его вдова Марина Кохал вводила мужу инсулиновый препарат, который в итоге и убил музыканта. Зачем женщина это делала и чего в итоге хотела добиться? На эти вопросы, вероятнее всего, ответит уже суд. А пока сторона защиты знакомится с материалами дела.

У астролога из Санкт-Петербурга Марины Кохал звезды скоро наконец сойдутся. Обвиняемая в жестоком убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта, вероятно, в скором времени предстанет перед судом. Предварительное следствие по этому резонансному делу завершено. Сейчас представитель прокуратуры и адвокаты Кохал знакомятся с материалами.

Останки рэпера Энди Картрайта, по паспорту Юшко, обнаружили летом 2020 года в квартире в центре Петербурга. Обстоятельства происшествия потрясли своей жестокостью. По версии следствия, жена нанесла музыканту смертельные раны, а потом, пытаясь избавиться от улик, разрезала тело на части. К преступлению она, по всей вероятности, подготовилась и заранее запаслась разделочными материалами и ножами. На снимках, сделанных в той самой квартире, запечатлена страшная картина: часть пакетов астролог хранила в холодильнике рядом с продуктами.

Полицию вызвала сама Кохал, а вот потом начала путаться в показаниях. Сначала заявила, что Картрайт якобы умер от передозировки наркотиков. А она пыталась скрыть вредную привычку мужа, поэтому и расчленила его. Эту версию сразу же отвергли эксперты – в крови убитого следов запрещенных веществ не нашли. По версии следствия, Кохал сначала ввела мужу смертельную дозу аналога инсулина. Это привело к необратимому нарушению функции мозга. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпер, возможно, еще оставался жив, но уже не мог оказать сопротивление.

"Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство" по факту обнаружения вечером 29 июля 2020 года в квартире одного из домов, расположенных на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, фрагментов тела", – сообщила помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Снежана Шабельник.

На убийство Кохал могла толкнуть ревность. Рэпер Картрайт якобы был неверен супруге. По некоторым данным, астролог знала о возлюбленной мужа. Адвокат родных убитого Картрайта признался, что обвиняемая в расправе даже делилась своими коварными планами с близкими.

"Я его грохну. Так, что он не проснется и не почувствует ничего. Это дословно были ее слова", – утверждает адвокат семьи Юшко Антон Кобит.

Обвиняемая в убийстве мужа Марина Кохал родом с Алтая. В культурную столицу перебралась десять лет назад и практически сразу открыла в себе эзотерический дар – занималась составлением гороскопов Майя. В одном из видеостримов, например, Кохал "с высоты опыта", это цитата, давала советы как себя вести, если у мужа появилась любовь на стороне.

Очевидно, самой Кохал звезды подсказали неверную дорожку. Не исключено, что она могла просто заиграться с гороскопами и звездами. По мнению психологов, эта часть наследия Майя не самое безобидное увлечение.

А вот рэпер Энди Картрайт уже успел обрести поклонников и фирменный стиль. В Петербург переехал с Украины, участвовал в так называемых рэп-баттлах, выпустил несколько студийных альбомов.

Следствие по этому делу, замечают эксперты, затянулось – полтора года обвиняемая провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел ее под домашний арест. Марина Кохал покидала суд в окружении адвокатов.

Согласно законодательству, сейчас с материалами уголовного дела знакомится представитель прокуратуры Санкт-Петербурга. После этого будет составлено обвинительное заключение, и дело направят прокурору для утверждения. А после оно поступит в суд.

Не известно, какое будущее разглядывала по звездам астролог Кохал, находясь несколько месяцев под домашним арестом. В Уголовном кодексе все четче: если вина будет доказана – до 15 лет лишения свободы. Эксперты и адвокаты не исключают, что уже к концу этого года Кохал может услышать приговор.