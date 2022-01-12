Новый российский тест найдет ковид даже в инкубационный период

В России зарегистрирована первая тест-система для выявления штамма "омикрон". Её разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Причем система может увидеть вирус еще в инкубационном периоде.

Для теста нужны мазки из носа и изо рта, хотя с такой чувствительностью достаточно и одного. Эксперты говорят, если даже капля, например, слюны заражённого пациента, попадёт в большой бассейн – тест-система "увиди"» РНК коронавируса. И за полтора часа отличит "дельту" от "омикрона" фактически в одной пробирке.

"Мы создали уникальную технологию типирования вируса на основе специфических зондов, которые выявляют мутации, характерные для "дельты" и "омикрона". Более простые методы здесь не подходят. Нам нужно выявить мутации вируса. А для этого нужны специальные зонды, мы там играем температурами для того, чтобы можно было дифференцироваться разные мутации характерные для вируса SARS-CoV-2", – говорит заместитель директора ЦСП ФМБА РФ Герман Шипулин.

Когда появился омикрон-штамм, в S-белке возникли 32 новых мутации. Это и помогло создать тест-систему. Специалисты ФМБА выбрали две мутации, наиболее характерные для "омикрона", и две, которые есть у каждого заражённого дельта-штаммом. Различая эти мутации, система безошибочно определяет, что это – крайне тяжёлая для организма "дельта" или молниеносный "омикрон".

"За полтора дня мы получили заказы от крупных государственных корпораций, от субъектов Российской Федерации. Причём от Дальнего Востока до Европейской части нашей страны Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней. Мы выйдем на базовую мощность миллион тестов в неделю. Производителем и разработчиком тест-системы является Центр стратегического планирования ФМБА России. Потолка практически нет, при необходимости наши мощности могут быть увеличены до 2-3 млн в неделю", – говорит руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

В коридорах Центра стратегического планирования рядом с фотографией коллектива – ряд регистрационных удостоверений. В лабораториях ФМБА уже создана целая линейка тест-систем на варианты "альфа", "бетта", "гамма" и "дельта". И вот теперь есть ещё один паспорт на тест-систему, распознающую "омикрон". Судя по последним исследованиям, она способна выявить штамм даже в слезе пациента.