Карьера Бориса Джонсона опять на волоске

Скандал из-за вечеринки в резиденции премьер-министра Великобритании в самый разгар национального локдауна получил продолжение. Премьеру Борису Джонсону сегодня пришлось публично извиняться и даже признать, что он лично нарушил свои же ограничения. Оппозиционная Лейбористская партия, а вместе с ней сразу две трети британцев, уже потребовали отставки политика.

Борис Джонсон верен своему драматическому репертуару – его карьера опять на волоске. На этот раз поводом для скандала стало сообщение электронной почты его помощника, который призывал на вечеринку около сотни сотрудников правительственного аппарата. И не то, чтобы злоупотребили бюджетными деньгами – угощались чипсами и сосисками в тесте, даже спиртное приносили с собой, но само по себе собрание чиновников случилось, когда в Англии действовал режим строжайшего локдауна, который Джонсон сам же и установил. Премьер-министр сегодня покаялся в том, что и он там был, но думал, что это была рабочая встреча.

"Господин спикер, я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей по всей стране пошли на огромные жертвы за последние 18 месяцев. Я знаю страдания, через которые они прошли. И я знаю, какую ярость они испытывают ко мне и к правительству, когда они думают, что на самой Даунинг-стрит правила не соблюдаются должным образом людьми, которые их устанавливают", – заявил Борис Джонсон.

Сладкая жизнь тянет рейтинги вниз. Спешно проведенные опросы показывают, что две трети британцев ждут, что Джонсон подаст в отставку. Один из возмущенных депутатов, критикуя правительство, даже рассказал о трагедии в семье.

- В Северной Ирландии 3000 смертей из-за COVID-19 только на прошлой неделе, 3000 человек, которые следовали правилам, включая мать моей жены, которая умерла в одиночестве. Прошу прощения, господин спикер.

На беду Джонсона его подчинённые неоднократно нарушали режим, говорят, что было три вечеринки на прошлое Рождество, когда страна сидела на карантине. В мае 2020 года Джонсон и ближайшее окружение, опять же, позабыв о запретах, отдыхали в саду его резиденции, что подтверждается фотографией. Защитники Джонсона считают, что подлый снимок ничего не доказывает.

- Сад, конечно, был безопасен – никто не контактировал с людьми извне. Это были те же самые люди, которые работали друг с другом в течение дня. И это главное.

По информации газеты "Индепендент", сотрудникам аппарата премьер-министра на всякий случай рекомендовали удалить с мобильных любую компрометирующую информацию о вечеринках.

- Вечеринка окончена, премьер-министр. Вопрос только в том, выгонит ли его британское общество? Выгонит ли его собственная партия или он поведет себя прилично и уйдет в отставку?

Несмотря на давление, Джонсон пока не собирается никуда уходить.

В карьере этого премьер-министра было столько скандалов, что у него к ним должен был выработаться иммунитет. К тому же у Джонсона мощная подушка безопасности – абсолютное большинство в парламенте, так что у оппозиции нет шансов убрать его собственными силами. Проблема в том, что у него сейчас все больше врагов среди своих, недовольных скандальностью премьера, который много раз попадался на вранье.

Детали того, как веселились правительственные чиновники, сейчас выясняет специальная комиссия, которая должна установить, какие были допущены нарушения. В окружении Джонсона ничего хорошего от предстоящего доклада не ждут, опасаясь, что их непотопляемый начальник не выдержит очередного краш-теста.

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