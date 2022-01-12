Джонсон извинился за скандальную вечеринку на фоне угрозы отставки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес свои извинения всем, кого возмутило его присутствие на вечеринке, проведенной в его резиденции на Даунинг-стрит в мае 2020 года, когда в стране действовали жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса.

"Я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей по всей стране шли на невероятные жертвы на протяжении последних 18 месяцев. Я в курсе, что им было тяжело: люди не могли оплакивать своих родных, жить своей жизнью и заниматься тем, что любят", – заявил Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента 12 января.

Премьер признал, что люди могут испытывать "ярость" по отношению к правительству и к нему лично, поскольку думают, что власти не соблюдают установленные ими же коронавирусные правила. Джонсон добавил, что в свете последних событий "должен взять ответственность на себя".

Скандал разразился, когда британский телеканал ITV 10 января опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, отправленное помощником премьера Великобритании Мартином Рейнолдсом в мае 2020 года 100 гостям. Им предлагалось "воспользоваться прекрасной погодой и собраться за бокалом" в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции. Тогда в Соединенном Королевстве действовал первый общенациональный карантин, и подобные собрания были строго запрещены. Тем не менее, по информации СМИ, приглашение приняли 30 человек, в том числе сам Джонсон и его будущая супруга.

Глава британского правительства признал, что был на этой вечеринке, но думал, что это "рабочее мероприятие". По словам Джонсона, он провел там около 25 минут, чтобы "выразить благодарность сотрудникам канцелярии" за усилия по борьбе с пандемией.

Представителей Лейбористской партии и Шотландской национальной партии ответы премьера не удовлетворили. Парламентарии призвали Джонсона подать в отставку, пишет ТАСС.