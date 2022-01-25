Джонсона опять обвинили в нарушении антиковидных ограничений

Журналисты разузнали еще о двух случаях, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушал введенные в стране коронавирусные ограничения.

Речь идет о 19 июня 2020 года, когда глава британского правительства отмечал свое 56-летие. Как утверждает телеканал ITV, днем около 30 гостей собралось в его рабочем кабинете, а вечером друзья семьи собрались в квартире Джонсона. При этом по действовавшим тогда правилам, больше 6 человек, не проживающих под одной крышей, могли собраться только на улице, причем они также должны были соблюдать 2-метровую дистанцию.

Представитель Джонсона частично подтвердил эту информацию. По его словам, в кабинете действительно ненадолго собрались сотрудники канцелярии, чтобы поздравить премьер-министра с днем рождения. А вот вечером, по его словам, небольшое число членов семьи, как и положено, собрались на улице.

Ранее британские СМИ сообщали, что сотрудники Даунинг-стрит проводили так называемые "винные пятницы" на протяжении всей пандемии, а премьер Джонсон регулярно на них присутствовал. Причем, две вечеринки состоялись накануне похорон принца Филиппа, что вызвало особенное возмущение британцев.