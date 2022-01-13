Дочь Назарбаева обратилась к казахстанцам

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. На своей странице в Facebook Алия Назарбаева заявила, что "тяжело переживает" трагические события начала января и выражает искренние соболезнования семьям всех погибших.

С первых дней массовых беспорядков, охвативших несколько областей Казахстана на фоне резкого повышения цен на газ, казахстанцев интересовало, где находится бывший президент страны, елбасы (лидер нации) Нурсултан Назарбаев. На публике он не появляется с прошлого года, что вызвало слухи о том, что елбасы с семьей покинул страну. Периодически выходят сообщения его пресс-службы о том, что Назарбаев по-прежнему находится в столице Казахстана.

Дочь первого президента Казахстана поблагодарила казахстанцев за слова поддержки в адрес ее отца.