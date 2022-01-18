Токаев напомнил силовикам про спящих агентов и завалы

Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, и никакого конфликта в казахстанской элите нет, заявил в специальном видеообращении к народу республики Нурсултан Назарбаев. Это было его первое публичное появление после драматичных событий начала января.

Режим чрезвычайного положения, введённый на территории всего Казахстана в связи с наивысшим уровнем террористической угрозы ещё 5 января, снимался постепенно в зависимости от ситуации в конкретном регионе. Последним из ЧП выходит Нур-Султан – столица республики. Казахстан окончательно возвращается к привычной жизни, в том числе и политической. Главная партия страны Nur Otan начала подготовку к внеочередному съезду. На нем, как ожидается, полномочия главы партии будут переданы от Нурсултана Назарбаева действующему ппрезиденту Касым-Жомарту Токаеву. Зампредседателя партии Бауыржан Байбек подчеркнул, что смена в руководстве плановая, и попросил воздержаться от спекуляций.

"Несомненно исторические заслуги елбасы из старшего поколения, которые в течение 30 лет укрепляли основы государственности, провели демаркации границ и сохранили целостность страны, будут достойно оценены в национальной истории. Конечно, всегда есть и ошибки которые необходимо исправлять, в этом и суть реформ, объявленных нашим президентом", – заявил Байбек.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после беспорядков появился на публике. В опубликованном видеообращении елбасы опроверг вбросы о расколе внутри казахстанских элит. Назарбаев ещё раз подчеркнул: именно действующий глава государства Токаев обладает всей полнотой власти:

"В 2019 году я передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву, с тех пор я являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана. Я никуда не уезжал. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности, в скором времени будет избран председателем партии Nur Otan, поэтому никакого конфликта или противостояния внутри страны нет".

Главной задачей президента Токаева сейчас является нормализация обстановки в стране – в Алма-Ате по-прежнему сохраняется "красный" уровень террористической опасности. Продолжится круглосуточное патрулирование, блокпосты не уберут. Токаев призвал силовиков не расслабляться:

"Нужно провести большой объём работы по выявлению лиц, которые были участниками или соучастниками всех этих событий, это раз. Во-вторых, нужно выявлять спящие ячейки агентов, которые никуда не ушли. Работы очень много по вашей линии, тем более, как говорится, там сплошные завалы".

Сегодня в больнице скончались еще двое пострадавших во время январских беспорядков. Таким образом общее число погибших уже 227 человек. 19 из них – полицейские и военные.