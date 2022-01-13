Задержанный за изнасилование девочки в Омске был в невменяемом состоянии

Мужчина, задержанный полицейскими по подозрению в изнасиловании 15-летней девочке в Омске, не сумел пояснить, зачем забрался на дерево, откуда его пришлось снимать с помощью работников МЧС России, и не смог вспомнить, что делал до этого.

Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой регионального УМВД России, 38-летний злоумышленник находился в состоянии опьянения и бессвязно отвечал на вопросы стражей порядка.

Напомним, что утром в четверг, 13 января, стало известно о том, что житель Омска надругался над несовершеннолетней дочерью своей сожительницы – женщина обнаружила это придя с работы, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Вскоре насильника заметили на дереве в районе улицы 19 Партсъезда, мужчина был задержан оперативниками уголовного розыска сразу после того, как его удалось вернуть на землю.

Сейчас в отношении подозреваемого, который ранее был восемь раз судим за кражи, возбуждено уголовное дело, расследованием занимается Следственный комитет.

Кроме того, известно, что потерпевшая получила травмы и в настоящее время находится в больнице.