Россия ждет от НАТО и США обещанных письменных формулировок

Ситуация по итогам переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности в целом понятна Кремлю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в целом ясна. Предстоит еще дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов", – сказал он в ответ на вопрос, когда планируется подвести итоги всех трех раундов переговоров.

На вопрос, доложено ли Владимиру Путину о состоявшихся консультациях, Песков ответил: "Президент получает доклады регулярно". Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Переговоры по гарантиям безопасности прошли на этой неделе сначала с американской стороной в Женеве, затем с НАТО в Брюсселе и после этого с ОБСЕ в Вене.

Как заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, в ходе всех трех раундов российская сторона почувствовали фундаментальные различия. Прежде всего они касаются того, как трактуется принцип неделимости безопасности.

"Конечно, это еще и еще раз убеждает в правоте аргументов российской стороны, что этот принцип и гарантии реализации этого принципа должны закрепляться в юридической форме", – указал Лукашевич.