КТО в Казахстане продолжается, заведено около 500 уголовных дел

В Казахстане расследуется почти 500 уголовных дел по результатам беспорядков, произошедших в республике. Десятая часть из них, как сообщили в генпрокуратуре, – по актам терроризма. Тем временем на улицы казахстанских городов возвращается мирная жизнь. В Алма-Ате возобновил работу международный аэропорт.

Алма-Ата хочет как можно скорее забыть о массовых беспорядках начала января. Восстановление акимата, возрождение главного здания города идёт под надзором вооруженных людей. Мера вынужденная, нужно избежать провокаций. Из акимата выносят все, что можно спасти. Маска здесь необходима не из-за коронавируса, хотя это тоже проблема. А из-за того, что очень много пыли. По-другому можно задохнуться. Куски бетона и весь мусор собирают в мешки и скидывают с верхних этажей вниз. Потом их увезут. Масштаб разрушений сложно описать словами, кажется, здесь все выгорело дотла. Когда-то на этом полу лежал паркет, на потолке висели люстры. А теперь все уничтожено. Сколько нужно времени на восстановление, пока никто не готов говорить. Возместить ущерб администрации и других объектам вызвался бизнес Казахстана. Предприниматели готовы скинуться.

В коридорах акимата увидеть опечатанные помещения, здесь, видимо, велись следственные действия. В этом здании десятки кабинетов, уничтоженных полностью. Когда-то здесь были департаменты, ведомства, принимались решения, которые влияли на судьбы тысяч горожан, если не говорить о миллионах. И действительно нужно время, чтобы справиться.

Не пожалели боевики и мародеры и редакцию телеканала "Мир". Украли все камеры, уничтожили оборудование. Чудом сотрудники не пострадали. Сейчас они вывозят все, что ещё можно использовать в работе. Виновных в этих нападениях ищут – в городе задержаны две тысячи человек, причастных к преступлениям. Контртеррорстическая операция продолжается, но Алма-Ата, кажется, ее практически не замечает. Город оправляется и возвращается к нормальной жизни.