Убийцу Роберта Кеннеди оставили в тюрьме наперекор правозащитникам

Губернатор американского штата Калифорния объявил, что отказывает в досрочном освобождении Сирхану Сирхану, который сидит в тюрьме за убийство сенатора Роберта Кеннеди. В статье, опубликованной в газете Los Angeles Times, губернатор объяснил свое решение пойти наперекор рекомендации комиссии штата по помилованиям​​​.

"Она недавно постановила, что Сирхан отвечает критериям досрочного освобождения. Я не согласен", – заявил он. По его словам, Сирхан не развил в себе чувства ответственности за содеянное и мировоззрение, необходимые для его безопасной реинтеграции в общество.

Роберт Кеннеди был убит 5 июня 1968 года в гостинице "Амбассадор" в Лос-Анджелесе в дни триумфа – кандидат в президенты праздновал победу на праймериз в Калифорнии. Убийство стало шоком для американцев, еще не оправившихся от убийства брата Роберта – президента Джона Кеннеди – в 1963 году.

Сирхан был задержан на месте преступления с пистолетом в руке. На суде он утверждал, что не помнит ничего из-за провала в памяти. Мужчину приговорили к смертной казни, однако через три года приговор был смягчен до пожизненного заключения. За прошедшие годы он 15 раз подавал прошение о помиловании, но ему всякий раз отказывали.

Последние годы Сирхан отбывал срок в полной изоляции. Причиной этого стало жестокое обращение с ним охранников, которые ошибочно приняли его за мусульманского экстремиста и издевались над ним после терактов 11 сентября 2001 года.