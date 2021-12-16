АР: рассекреченные документы не прольют свет на убийство Кеннеди

Документы по расследованию убийства Джона Кеннеди, опубликованные 15 декабря, не содержат данные, которые могут пролить свет на это дело, уверено агентство Associated Press.

В агентстве уверены, что рассекреченные Национальным управлением архивов и документации США записи не смогут радикально изменить понимание общественностью событий в Далласе 22 ноября 1963 года. Associated Press отмечает, что публикации материалов ожидали историки и люди, скептически относящиеся к версии о том, что к убийству причастен лишь стрелок-одиночка Ли Харви Освальд.

Всего опубликовано более полутора тысяч документов по делу, подготовленных ЦРУ, ФБР, Госдепом и Пентагоном. В большинстве из них фигурирует Освальд, есть также материалы, связанные с его женой – уроженкой СССР Мариной Освальд.

Часть материалов касается версии о причастности Советского Союза к убийству 35-го президента США. В частности говорится о "польском водителе советского посольства" в Австралии, который докладывал в американское диппредставительство, что преступление финансировалось правительством СССР. В другом документе разбирается история с поездкой Ли Харви Освальда в Москву.