16 декабря 2021 09:56

АР: рассекреченные документы не прольют свет на убийство Кеннеди


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Документы по расследованию убийства Джона Кеннеди, опубликованные 15 декабря, не содержат данные, которые могут пролить свет на это дело, уверено агентство Associated Press.

В агентстве уверены, что рассекреченные Национальным управлением архивов и документации США записи не смогут радикально изменить понимание общественностью событий в Далласе 22 ноября 1963 года. Associated Press отмечает, что публикации материалов ожидали историки и люди, скептически относящиеся к версии о том, что к убийству причастен лишь стрелок-одиночка Ли Харви Освальд.

Всего опубликовано более полутора тысяч документов по делу, подготовленных ЦРУ, ФБР, Госдепом и Пентагоном. В большинстве из них фигурирует Освальд, есть также материалы, связанные с его женой – уроженкой СССР Мариной Освальд.

Часть материалов касается версии о причастности Советского Союза к убийству 35-го президента США. В частности говорится о "польском водителе советского посольства" в Австралии, который докладывал в американское диппредставительство, что преступление финансировалось правительством СССР. В другом документе разбирается история с поездкой Ли Харви Освальда в Москву.

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