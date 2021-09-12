9/11: секрет обнародован, но есть нюанс

На сайте Федерального бюро расследований США опубликован рассекреченный документ по делу о терактах 11 сентября 2021 года. Это первый документ, который представлен в открытом доступе.

Он состоит из 16 страниц и датирован 4 апреля 2016 года. Материал составлен по итогам интервью с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, которое проходило 12 и 13 ноября 2015 года. ФБР выясняло связь опрашиваемого с людьми, которые помогали угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару.

Впрочем, в рассекреченном материале много удаленных фрагментов. В частности отсутствует имя самого источника, но отмечается, что он претендовал на американское гражданство.

Документы по делу о терактах поручил рассекретить президент США Джо Байден. Это одно из его предвыборных обещаний. Обнародовать секретные сведения должны в течении полугода.