США нервно отреагировали на возможность присутствия РФ в Латинской Америке

Власти США будут действовать решительно, если РФ станет предпринимать шаги для развертывания своих сил в Латинской Америке. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, выступая на брифинге в Белом доме.

Дело в том, что перед этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI, отвечая на вопрос, рассматривается ли Россией вероятность развертывания военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе, не стал ничего подтверждать и исключать тоже, передает ТАСС.

В итоге Салливан заявил: "Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно".

В начале 60-х годов после того, как США разместили свои ракеты в Турции, Советский Союз отреагировал на это тем, что разместил свои – на Кубе, и не только ракеты. Начался так называемый Карибский кризис.

С конца 60-х по 2002 год на Кубе действовал советский (впоследствии российский) центр радиоэлектронной разведки. Центр играл ключевую роль в получении разведывательной информации во время холодной войны.