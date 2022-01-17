Ракеты на Кубе и в Венесуэле: Россия рассматривает варианты

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что наша страна рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности. Так он ответил на вопрос о возможности размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле.

Он напомнил слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который не подтвердил, но и не опроверг планы размещения на Кубе и в Венесуэле российских ракет, передает "Интерфакс".

Песков также напомнил слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, заявившей о том, что у Соединенных Штатов подготовлено восемнадцать сценариев действий на случай обострения ситуации на Украине.

"Россия также рассматривает разные сценарии, считая, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно конкретная у нас. Вопросы заданы прямые и конкретно сформулированные", – подчеркнул Песков.