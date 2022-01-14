Бесплатную вакцинацию в России отменять не будут

В России вакцинация от коронавируса останется бесплатной. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отреагировал на пост думского депутата от "Единой России" Максима Иванова. Депутат написал у себя в Facebook, что российское правительство хочет сделать вакцинацию от COVID-19 платной.

Между тем, на Гайдаровском форуме замминистра здравоохранения России Олег Гриднев назвал регионы, которые являются лидерами по вакцинации. Это в первую очередь Чукотка, где привита почти 100% населения, затем с более чем 90% идет Белгородская область. В Туве вакцинацию прошли 78% взрослого населения.

Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев в кулуарах Гайдаровского форума также отметил, что введения ковид-сертификатов о вакцинации для посещения вузов сейчас не обсуждается. Самостоятельных решений вузы по этому вопросу принимать не могут, таких полномочий у них нет.

Между тем, Госдума отложила рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Правительственный законопроект был принят Госдумой в первом чтении голосами "Единой России", "Новыми людьми" и ЛДПР. "За" было подано 329 голосов, а "против" – 87, один парламентарий воздержался.

Рассмотрение законопроекта отложено из-за распространения омикрон-штамма.

"Быть инфицированным и не переболеть – это идеал для эпидемиолога", – отметил при этом разработчик вакцины "Спутник V", директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он признался, что был инфицирован южноафриканским "омикроном", но не заболел, благодаря вакцине. Инфицирование, по словам Гинцбурга, произошло за границей, куда на 10 дней разработчик вакцины выезжал на отдых вместе с супругой. Он добавил, что титры антител у него и его супруги ко всем штаммам коронавируса остаются высокими.

В ЮАР провинция Гаутенг, ставшая очагом распространения "омикрона", выходит из четвертой волны пандемии коронавируса. Заболеваемость здесь уже снижается.