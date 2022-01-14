"Эльза" залила Москву дождем и превратила в каток

Столица превратилась в один большой каток: тротуары покрывает глазурь, на дорогах – снежная каша. Коммунальные бригады в авральном режиме приводят город в порядок. Считанные часы остались до того, как температура снова поползет вниз.

Погода преподнесла сюрприз не только москвичам, но и коммунальным службам города. Вопреки ожиданиям, из-за резкого потепления идет не снегопад, а мелкий дождь. В результате на дорогах образовалась снежная каша с большим количеством воды. Чтобы улицы не затопило, сотрудники "Мосводостока" в срочном порядке проверяют ливневки и прочищают водоприемники.

"Оперативные бригады ГУП "Мосводосток" переведены в усиленный режим. Всего на улицы города выведено порядка 290 единиц техники и 300 бригад. Это и ручная очистка, и при необходимости применяем технику, откачиваем воду", – сообщил Иван Федосов, ведущий инженер ЭГТР-1 ГУП "Мосводосток".

У столичных дворников, несмотря на неожиданную оттепель, работы тоже прибавилось. В парке 850-летия Москвы целый десант брошен на расчистку дорожек и детских площадок. Работать приходится быстро. По прогнозам синоптиков, сегодня может выпасть до четверти месячной нормы осадков в виде дождя, а уже к вечеру вновь подморозит.

"Очистка лестничных спусков вдоль Москвы-реки идет от льда, посыпаем их песком противогололедным, так как применение реагентов в парковых территориях запрещено", – рассказал Евгений Быков, начальник отдела содержания и благоустройства ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО".

Противогололедными средствами обрабатывают тротуары у подъездов, на остановках и возле социальных объектов – поликлиник, школ и детских садов. Параллельно от снега и наледи очищают кровли зданий.

"С учетом сильных порывов ветра нужно не допустить обрыва воздушных электрических сетей. Бригады аварийные подготовлены, готовы к принятию мер, даже если будет идти обледенение на проводах, готовы аварийные источники электрообеспечения", – заявил Петр Бирюков, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-кроммунального хозяйства и благоустройства

Виной всему "Эльза" с Атлантического океана. Но циклон с женским именем покажет свой непостоянный характер – покинет город также внезапно, оставляя после себя ледяную глазурь.