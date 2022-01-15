Младенец получил травмы в аварии с автобусом на юго-западе Москвы

Девять человек, в том числе маленький ребенок и его мама, пострадали в результате столкновения автобуса и такси на юго-западе Москвы, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 08:45 утра 15 января в районе дома №179 на Варшавском шоссе. Очевидцы рассказали, что таксист подрезал следовавший по маршруту №е99 автобус, в результате тот выехал на тротуар и врезался в металлический столб.

Водитель такси пояснил инспекторам, что его занесло при обгоне автобуса, в итоге он "произвёл касательное столкновение с ним".

Травмы получили восемь взрослых и двухмесячный малыш, который в момент столкновения находился на руках у мамы и ударился о поручень. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.