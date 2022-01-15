Момент столкновения автобуса с такси в Москве попал на видео

Камера заднего вида зафиксировала момент столкновения автобуса и такси на Варшавском шоссе в Москве, в результате которого пострадали девять человек, в том числе младенец.

Авария, как можно судить по записи, произошла в 08:27 утра 15 января в районе дома №179. Водитель белого Hyundai двигался в соседней полосе, но, как пояснил сам водитель, его занесло при опережении, в результате легковушка зацепила автобус, а сама встала поперек дороги, перекрыв две полосы. После столкновения общественный транспорт выехал с проезжей части и врезался в столб.

Пострадали девять пассажиров автобуса, все они получили легкие травмы. Как сообщили в столичной прокуратуре, в больницу на обследование доставили молодую маму и ее трехмесячного ребенка, который ударился головой о поручень, поскольку находился на руках в момент ДТП.