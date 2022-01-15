"Это погодные условия": водитель рассказал о ДТП с участием автобуса

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии с участием автобуса и легкового автомобиля на юго-западе Москвы. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Первую медицинскую помощь пассажирам автобуса оказывали прямо на месте.

Варшавское шоссе, утро. Белый автомобиль, пытаясь обогнать, подрезает автобус, который сразу после небольшого столкновения вылетает на обочину и врезается в столб. Лобовое стекло разбито, на бампере вмятина.

В автобусе сломаны поручни, везде валяются стекла и бинты: помощь пострадавшим оказывали прямо здесь. Три полосы на Варшавском шоссе после аварии были перекрыты, вокруг образовались пробки, на место ДТП быстро приехали машины скорой помощи. Девятимесячного ребенка, который во время столкновения ударился о поручень сразу же забрали в Морозовскую больницу.

Елена Мачкова тоже пострадала.

"В какой-то момент повернулась в сторону движения и смотрю – едем в знак, через секунду врезались. У меня выбиты три зуба, ушиб колена, ушиб носа, – рассказала женщина. – Был грудной ребенок. Видела – мужчина пострадал сильно, у него сотрясение. Остальные, как я поняла, с переломами, с ушибами. Человек десять в общей сложности увезли на скорой".

За медицинской помощью сразу после аварии обратились девять человек. Водитель автобуса не пострадал, как и тот мужчина, который был за рулем белой иномарки.

"Мощного удара не было. У машины повреждено переднее крыло, передняя дверь правая, снесено зеркало. То есть говорить, что мощный удар, сложно", – говорит старший инспектор службы безопасности дорожного движения транспортной копании Олег Дрожжин.

Водитель машины, которая подрезала автобус, говорит, что ехал на заправку, перестраивался из одного ряда в другой, пытался притормозить, но сбавить скорость не получилось – автомобиль начал скользить.

"Поворотник был включен. На видеорегистраторе не зафиксировано, это нереально зафиксировать, что я затормозил. То, что машину занесло, что машина не остановилась, это не моя вина, это погодные условия. В конечном итоге произошло ДТП. Есть пострадавшие. Я жалею, не хотелось, чтобы кто-то пострадал. Машина – кусок железа, а люди – это люди", – сказал водитель иномарки.

После аварии оба водителя заполнили необходимые документы и разошлись. Автобус увезли на эвакуаторе. Движение на Варшавском шоссе восстановлено.