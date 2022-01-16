К концу весны 2022 года в России появится новое лекарство от коронавируса

В России начинаются испытания нового препарата против коронавируса COVID-19. Предварительные исследования уже проведены, и они показали высокую эффективность лекарства.

Предстоит еще две фазы испытаний, после чего лекарство выйдет на рынок. Вероятнее всего, это произойдет к концу весны. По словам руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, речь идет о препарате, созданном на основе моноклональных антител. Подобным в свое время лечили президента США Трампа. Лекарства на основе таких антител, выработанных одной клеткой-клоном, используются также для лечения некоторых видов рака.

Гинцбург рассказал и о новой антикоронавирусной вакцине, которая вводится назально. Она будет двухкомпонентной, а в случае с ревакцинацией достаточно бустерного, однократного применения.

По данным оперштаба, опубликованным 15 января, в РФ выявлено более 27 тысяч инфицированных ковидом за сутки. Около 26,5 тысяч человек выздоровели. В российских регионах для борьбы с заболеванием ужесточаются меры профилактики. Так, в Ульяновской области введена обязательная вакцинация для людей от 60 лет. В регионе среди пожилых слишком мало привитых, передает телеканал "Россия 24", поэтому заболевание среди них может распространяться быстро, особенно в случае со штаммом "омикрон".

В РФПИ сообщают: вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует новый вид коронавируса. Там также рассказали, что подали заявку в Индии на одобрение вакцины "Спутник М" для подростков.