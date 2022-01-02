Назальный "Спутник V" станет доступен весной

Назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и будет доступна для россиян через три-четыре месяца, сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три-четыре", – сказал ученый.

По словам Гинцбурга, этот препарат будет защищать от всех мутаций инфекции, в том числе и от варианта "омикрон".

"Лабораторные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "омикрона", то естественно и в назальной форме она будет эффективна", – приводит слова специалиста ТАСС.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в конце декабря прошлого года, что назальная форма "Спутника V" появится на рынке в первом квартале 2022 года. По его словам, назальная вакцина не только защищает человека от инфекции, но и препятствует передаче коронавируса от человека к человеку в течение шести месяцев.

А ученые из Йельского университета предположили, что "главными входными воротами" для многих инфекций является носоглотка, а значит, потенциально назальная вакцина может помочь справиться с большим количеством респираторных угроз. В результате своих экспериментов они выяснили, что назальная вакцина обеспечивает лабораторным мышам широкую защиту от респираторных вирусов разного происхождения, в то время как так называемая системная иммунизация, которая достигается привычной инъекцией вакцины, таких результатов не показывает.

Ранее Гинцбург разъяснят, что назальная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции.