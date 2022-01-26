Гинцбург: назальный "Спутник" исключает возможность заражения

В России начались клинические испытания назального "Спутника". Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат не только исключает тяжелую форму заболевания, но и саму возможность заражения, в том числе штаммом "омикрон".

При этом спрей не отменяет необходимость обычной прививки – он станет дополнением к ней. Назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и ставит еще один барьер для вируса. Эта вакцина, как ожидается, поступит в гражданский оборот через три месяца, передает телеканал "Россия 24".

В исследованиях может принять участие любой человек, достигший возраста 18 лет. За последние полгода у него не должно быть факта вакцинации и заболевания COVID-19, рассказала главный специалист по клиническим исследованиям центр клинических изучений лекарственных средств Университета имени И. М. Сеченова, врач – клинический фармаколог Дарья Кургузова.

Среди участников испытаний – добровольцы, у которых подошел срок ревакцинации от новой коронавирусной инфекции и которые решили попробовать назальный препарат.