Гинцбург рассказал, когда новая вакцина от ковида станет доступной

Новая российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот уже к осени, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Накануне Минздрав разрешил клинические исследования "коктейля из антител": испытания препарата на основе моноклональных антител начнутся через три недели. Как рассказал ученый, 2-компонентная вакцина не содержит живого вируса, но защитит сразу от нескольких штаммов, в том числе "дельты" и "омикрона", передает канал "Россия 24".

Ранее Гинцбург пояснил, что можно получить 100-процентную защиту от штамма "омикрон" коронавируса. Иммунитет от "омикрона" на 3 месяца будет у тех, кто ревакцинировался "Спутником Лайт". Антитела против "омикрона" имеют сто процентов людей, бустированных таким образом.