Джокович проиграл суд и теперь вернется на родину

Девятикратный и действующий победитель Australian Open Новак Джокович не сможет принять участие в турнире в текущем году. Суд Австралии отклонил апелляцию серба на аннулирование местными властями его визы.

Судебное заседание состоялось в воскресенье, 16 января, за день до старта Открытого чемпионата Австралии. Дело рассматривали три судьи – Джеймс Олсоп, Энтони Безанко и Дэвид О’Каллаган.

После выступления обеих сторон, судья Олсоп сообщил, что для рассмотрения дела ему и его коллегам потребуется больше времени, а оглашение вердикта может состояться сегодня вечером или даже завтра утром.

Однако спустя несколько часов вердикт был оглашен – апелляция Джоковича отклонена, он обязан оплатить судебные издержки и в ближайшее время покинуть территорию Австралии.

Кроме того, согласно местному законодательству, спортсмен не сможет подать заявление на австралийскую визу в течение трех лет.

Напомним, защиту титула на Australian Open Джокович должен был начать матчем против соотечественника Миомира Кецмановича, но Новака на турнире заменит лаки-лузер, 150-я ракетка мира Сальваторе Карузо из Италии.