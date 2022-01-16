Северный ветер принесет в Москву крещенские морозы

На Крещение в Москве ожидается мороз, но не экстремальный: температура упадет до -10-12 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

На юге Московской области столбик термометра опустится до -7-12, а на севере – до -12-17 градусов по Цельсию. В самых северных районах Подмосковья ударит 20-градусный мороз, причем из-за ветра, который усилится до 4-9 метров в секунду, будет казаться, что воздух холоднее на 4-5 градусов.

Между тем митрополит Волоколамский Иларион предостерег от купания в проруби. Он напомнил, что коронавирус никуда не делся и стоит избегать мест массового скопления людей.