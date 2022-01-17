Синоптики рассказали, стоит ли ждать крещенских морозов

По данным синоптиков, из-за смены циклонов погода на этой неделе будет весьма неустойчивой, сообщает программа Вести-Москва" (все выпуски можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим"). Волны тепла будут вытесняться потоками холодного воздуха.

Уже к 18 января интенсивный снегопад, накрывший столичный регион, ослабеет, а температура существенно понизится.

"19 января нас ждет некое подобие крещенских морозов: ночью температура может понизиться до минус 10-15 градусов, а в дневные часы столбики термометров уже не поднимутся выше минус 8-13 градусов. А вот уже с четверга жителей столичного региона опять ждут снегопады, метели и повышение температуры", – рассказал Вадим Заводченков, ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

Между тем, в столице и области организовано около 200 купелей, где можно окунуться в воду в крещенскую ночь.