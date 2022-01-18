Скандальный автохам вновь предстал перед судом

В суд как по накатанной: скандальный автохам Эдвард Бил, которому отменили приговор за жуткое ДТП в центре столицы, вновь предстал перед судом. Лихач гулял на свободе, но силовики отслеживали каждый его шаг.

Появление Эдварда Билла у Пресненского районного суда быстро превратилось в импровизированную пресс-конференцию. Блогер общался перед телекамерами почти 10 минут, едва не опоздал на заседание. И каждое его слово, можно не сомневаться, было продумано и направлено на собственную пользу в рамках нового процесса. На новый процесс Билл приехал исхудавшим. Конечно, на еду скандально известному блогеру пока хватает, но ограничение свободы, по словам пранкера сильно повлияло на его доходы.

"У меня просто второй ребенок родился, и меня это напрягает, но знаете всему есть цена. Это не стоило того. Вот как я вляпался", – говорит Бил.

Вляпался – это 2 года ограничения свободы. Блогеру запрещено покидать квартиру с 8 часов вечера до 8 утра, выезжать за пределы Москвы, Московской области. Эти меры были приняты после того, как в апреле прошлого года блогер вылетел на встречку на Садовом кольце Москвы. Итог аварии: женщина оказалось в реанимации, 5 авто повреждены. Пресненский суд назначил виновнику, помимо ограничения свободы, запрет на вождение авто на 5 лет. В случае серьезного нарушение закона пранкер окажется в тюрьме.

"У меня тут такая штука в кармане, я не должен от нее отходить. Если отходишь, два таких нарушения – и ты в СИЗО", – поясняет блогер.

В прокуратуре приговор блогеру посчитали излишне мягким, обжаловали, и теперь процесс начался в том же самом суде по новой. Защита Эдварда Била заявляла о раскаянии клиента и пыталась добиться проведения процесса в особом порядке. Это самый мягкий вариант, который на предварительном заседании суда был отклонен.

"С учетом позиции государственного обвинителя города Москвы судом отказано в ходатайстве Била о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства", – руководитель пресс-службы прокуратуры г. Москвы Людмила Нефедова.

Из комментариев представителя гособвинения и самого Эдварда Била выходит, что назначенный судом срок 2 года ограничения свободы скорее всего будет увеличен. Пока суд продлил их до 10 апреля.

"Все тоже самое оставили. Не разрешили интернет, ничего не разрешили. Не ужесточили, но и не дали слабину. Они не отменили ограничения, они продлили их", – продолжает блогер.

Очевидно, что российская Фемида очень изменила поведение лихача. Ведь до самой аварии на Садовом он демонстративно нарушал законы на проезжей части. В 2018 году ему выписали 33 штрафа, в 2019 году – 381 раз. В 2020-м – 11. Затем Бил стал рассекать улицам на машине-призраке, его audi был снят с учета. На видео, снятом за день до жуткого ДТП, видно, как синий болид Эдварда Била несется по улице Борисовские пруды со скоростью 165 км/ч. В салоне было весело.

Эксперты уверены, после ДТП в центре Москвы Эдвард Бил не получил реальный срок только потому, что щедро компенсировал лечение пострадавшей женщине. По некоторым данным, подсудимому это обошлось в 11 млн рублей. Правда, пострадавшая проходит курс восстановления до сих пор. Очевидно, что с началом нового процесса в Пресненском суде над блогером – вновь угроза реального заключения. Возможно, именно поэтому в прошлом самый скандальный пранкер превратился в самого законопослужного гражданина. Во всяком случае, перед объективом телекамер.