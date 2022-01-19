В Кремле пока не знают, кто заменит Поклонскую

Кандидатуры на пост посла в Кабо-Верде пока не согласовывались, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что планы Натальи Поклонской по вступлению в эту должность изменились.

В настоящее время, насколько знает Дмитрий Песков, информации о согласовании кандидатуры нет, сообщает "Интерфакс". "А почему — речь же идет о личных обстоятельствах", — прокомментировал представитель Кремля решение государственного деятеля.

Сама Наталья Поклонская отметила, что хочет быть полезной для России. В связи с этим она готова на любую должность, где сможет реализовать себя в данном амплуа.