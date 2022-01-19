До обидного короткая судьба. Михаил Зеленский обрел покой на Троекуровском

В Москве 19 января простились с талантливым журналистом, телеведущим Михаилом Зеленским. Он умер на 47-м году жизни 11 января в Доминикане от сердечного приступа. Проводить его в последний путь пришли родные и друзья, никто из них до сих пор не может поверить в реальность этой огромной утраты. Похоронили Михаила Зеленского на Троекуровском кладбище.

В этом была невероятная несправедливость: столько лет он приходил к своим зрителям, а сегодня попрощаться пришли к нему. Друзья, поклонники, коллеги-журналисты. Огромное общее горе. У самого гроба родители, дочери Полина и Софья – своих крошек он с теплотой называл малявками. Наполненные слезами глаза друзей по телевизионному цеху.

"Его бесконечно любили все коллеги. Он прошел весь путь попробовал себя во всех программах, не потому что ему хотелось перемен, а потому что он достигал успеха и шел следующей дорогой", – говорит первый заместитель гендиректора ВГТРК, гендиректор телеканала "Россия" Антон Златопольский.

"Миша был такой... Бенгальский огонь! Горел, искрил, согревал, радовал всех вокруг. К сожалению, все это продолжалось не долго. Вот что жаль", – сокрушается журналист и телеведущий, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов.

И в пространстве Вселенной, и в человеческом космосе у самых ослепительных звезд до обидного короткая судьба.

"Миша был наделен в полной мере этим поразительным светом. Это был свет необыкновенной деликатности, тонкости интеллигентности. Это был свет человека, который разговаривал с человеком, и при этом присутствовала камера. Это редчайшее качество" – делится воспоминаниями заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала "Россия-Культура" Сергей Шумаков.

"Когда покупал цветы, продавщица сразу поняла, куда мы идем, и сказала: "Можно букетик от меня положить?" Вот этот букетик я положу к гробу от телезрителей, которые тоже знали и любили Мишку очень сильно", – рассказывает ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия" Эрнест Мацкявичус.

За 25 лет, что он служил быстротечному, изменчивому искусству телевидения, выросло целое поколение, как зрительское, так и профессиональное. А ведь кажется, все было только вчера: и первые эфиры, и творческие в них опыты.

"Мы все начинали очень-очень юными, когда мы "Вести-Москва" начинали вместе, когда мы все вместе включения с пробок придумывали. Мы вместе курили, танцевали стэп. Нам было вместе комфортно, весело", – говорит о прошлом журналист, автор и ведущая программы "Итоги недели" на НТВ Ирада Зейналова.

"Вся его история на моих глазах разворачивалась. И этот успех, которого он достиг, и эта необыкновенная энергетика, которой он обладал, и это умение создавать коллектив информационных программ", – тепло вспоминает о коллеге политический обозреватель телекомпании НТВ Владимир Лусканов.

Михаил Зеленский заставлял верить в кадр, в телевизионное слово, в живую эмоцию.

"Он всегда улыбался. Он всегда был тебе рад. Ушел такой кусок Солнца", – переживает журналист Андрей Максимов.

"Он был в первую очередь моим очень близким другом. Я был свидетелем у него на свадьбе. Он жил в моем доме, он был членом нашей семьи", – признается специальный корреспондент телеканала "Россия 24" Алексей Михалев.

И поистине огромной была его зрительская семья. Больше чем пределы одной страны и даже, учитывая охват телесигнала, одного континента.

"Это соболезнование всем нам. Потому что таких журналистов по пальцам перечесть. И это потеря", – сетует журналист Алексей Самолетов.

"Мишу я буду помнить всегда как человека на телевидении природно необходимого. Запомню человеком, который нес то настроение, которого нашему телевидению, как правило, не хватало", – говорит телеведущий, обозреватель канала "Россия-Культура" Владислав Флярковский.

Михаила Зеленского похоронили на аллее журналистов Троекуровского некрополя, рядом с журналистом ВГТРК Игорем Корнелюком и Сергеем Доренко.