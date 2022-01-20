Отменено пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности

Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство первого президента страны Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности.

Летом 2019 года он оставил пост президента по собственному желанию и передал полномочия Касым-Жомарту Токаеву. Но тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности и председателя правящей партии "Нур ОтАн".

А накануне в обращении к жителям Казахстана Назарбаев заявил, что Токаев теперь обладает всей полнотой власти, является главой Совбеза и в скором времени будет избран председателем "Нур Отана".