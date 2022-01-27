Сенат согласовал отмену председательства Назарбаева в Совбезе

Сенат Казахстана принял поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана отменено. Ранее поправки одобрили депутаты мажилиса, последнее слово за главой государства.

Летом 2019 года Назарбаев оставил пост президента по собственному желанию и передал полномочия Касым-Жомарту Токаеву. Но тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности и председателя правящей партии "Нур Отан". Однако обратившись к жителям Казахстана после беспорядков, елбасы заявил что теперь Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совбеза и в скором времени будет избран председателем "Нур Отана".