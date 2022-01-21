МИД Казахстана дал оценку резолюции Европарламента

В пятницу МИД Казахстана распространил заявление, в котором констатируется, что принятая накануне Европарламентом резолюция по ситуации в республике носит предвзятый характер.

Дипломаты подчеркивают, что особую озабоченность вызывает отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане. Особо отмечается, что принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования неприемлемо, передает ТАСС.

Как сообщалось, массовые беспорядки прошли в Казахстане в начале января этого года, их участники нападали на полицейских и военных. Ситуацию удалось стабилизировать к 7 января, 19 января в республике был снят режим чрезвычайного положения. В результате беспорядков погибли 225 человек, более 4,5 тысячи пострадали.