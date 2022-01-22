Роскосмос: отказ в визе США российскому космонавту угрожает безопасности МКС

Космонавт Николай Чуб должен пройти в США курс по аварийным ситуациям на американском сегменте МКС. Отказ США выдать ему визу ставит под угрозу безопасность МКС в случае нештатных ситуаций, отмечает "Роскосмос".

Чуб должен участвовать в первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС. Без лекций и занятий на макете американского сегмента МКС, а также без знакомства с работой систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегментов, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации полет в космос не представляется возможным, подчеркивает "Роскосмос".

Отказ в визе ставит под вопрос безопасность пребывания космонавта на МКС и безопасность американского сегмента МКС в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации.

США отказались выдать въездную визу Чубу. Космонавта ждут в американском космическом центре Джонсона для тренировок. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что запросит мнение главы NASA в связи с ситуацией. Рогозин назвал отказ в визе опасным прецедентом для сотрудничества на МКС.

России никогда не приходила в голову мысль отказать в визе астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полету, подчеркнул Рогозин. Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 г.